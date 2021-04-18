Son dakika haber... Polis memuru korona virüsten hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Polis memuru korona virüsten hayatını kaybetti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüse yakalanan trafik polisi hayatını kaybetti.

Polis memuru korona virüsten hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüse yakalanan trafik polisi hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Mustafa Dönmez, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Akşam saatlerinde oksijen değerlerinin düzelmemesinden dolayı entübe olduğu öğrenilen polis memuru Dönmez hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN