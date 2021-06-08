Son dakika haber! Polis memuru kansere yenik düştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan'da görev yapan 40 yaşındaki polis memuru geçirdiği akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Erzincan'da görev yapan 40 yaşındaki polis memuru geçirdiği akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Bali 3 aya yakındır Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mücadele ettiği kansere yenildi. Evli, 2 çocuğu ve eşi hamile olan polis memuru Ahmet Bali'nin ölümü ailesini ve meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Bali'nin cenazesi memleketi Erzurum'un Aziziye ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı