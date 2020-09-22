Son dakika haber! Polis memuru iznini geçirmek için geldiği memleketinde kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Polis memuru iznini geçirmek için geldiği memleketinde kazada hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Trabzon'un Araklı ilçesinde bir polis memuru iznini geçirmek için geldiği memleketinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Son dakika haber! Polis memuru iznini geçirmek için geldiği memleketinde kazada hayatını kaybetti
22.09.2020 09:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:40

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir polis memuru iznini geçirmek için geldiği memleketinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinden Çanakkale'ye tayini çıkan polis memuru Zeki Aygün, dün gece saat 01.30 sıralarında kendi aracıyla Araklı ilçesi Dağbaşı-Karadere yolunda seyir halindeyken Kaşıkçı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada Zeki Aygün olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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