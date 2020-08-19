Son dakika haber | Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi

Son dakika habere göre Adana'da birlikte yaşadı erkek tarafından alıkonulan ve ölümlü tehdit edildiği öne sürülen kadın için seferber olan polis, kapıyı tekmeyle kırıp açmaya çalıştı, daha sonra sonra çilingir yardımı ile girerek kadını kurtarıp şahsı gözaltına aldı.

Son dakika haber | Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi
19.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:33

Adana'da birlikte yaşadı erkek tarafından alıkonulan ve ölümlü tehdit edildiği öne sürülen kadın için seferber olan polis, kapıyı tekmeyle kırıp açmaya çalıştı, daha sonra sonra çilingir yardımı ile girerek kadını kurtarıp şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.M. (44) Mustafa K. (45) birlikte yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra şahsın uyuşturucu kullandığını ileri sürerek H.M. ayrılmak isteyince zanlı Mustafa K. kadının gitmesini izin vermedi. Sabahleyin de kadın kadın yine evden gitmek isteyince tabanca ve bıçakla kadını öldürmekle tehdit edip gitmesine izin vermedi. Artık dayanamayan kadın, ölümü göze alıp evden gitmek isteyince aralarında kavga çıktı. Sesler üzerine apartman sakinleri polisi arayarak bir erkeğin birlikte yaşadığı kadını darp ettiği ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine eve gelen polis kapıyı çaldı ancak kimse açmadı. Polis evden kavga sesleri geldiğini duyunca kadını kurtarmak için kapıyı tekmeleyerek açmaya çalıştı. Ancak kapı bir türlü açılmayınca çilingir çağrıldı. Polis, çilingir gelene kadar tarafları da sakinleştirmeye çalıştı. Polisin geldiğini duyan zanlı, kendisinin kadın tarafından alıkoyulduğunu ileri sürdü. Kapı çilingir yardımı ile açılınca içeri giden polisler, şahsı gözaltına aldı. Kadın ise gözyaşları içinde bir süredir erkek arkadaşı tarafından alıkonulduğunu ölümle tehdit edildiğini sabah çıkan kavgada darp edildiğini, bacağından hafif şekilde bıçakla yaralandığını söyledi. Genç kadın, polisleri silahın yerini de gösterip zanlının uyuşturucu kullandığını öne sürdü. Polis, zanlıyı ve genç kadını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Güncel
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu Politika
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Güncel
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tuttu
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tuttu
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Angela Merkel Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Yeşim Salkım Tamer Karadağlı İbrahim Büyükak
Spor Sergen Yalçın Süleyman Seba Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Sabah
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 09:54:02. #1.15#
title