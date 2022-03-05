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Son dakika haber... Polis, KADES ver UYUMA projeleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Polis, KADES ver UYUMA projeleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de vatandaşlar, hırsızlık, dolandırıcılık suçları ile KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgilendirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de vatandaşlar, hırsızlık, dolandırıcılık suçları ile KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgilendirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda hırsızlık, dolandırıcılık suçları ile KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgilendirilme yapıldı. İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Millet Kütüphanesinde vatandaşlarda bir araya geldi. Kentte güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bulut, vatandaşların istek ve talepleri dinlendi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kırıkkale, KADES, 3. Sayfa, Haberler

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