Son dakika haber! Polis hırsızlara göz açtırmıyor
23.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:48
Son dakika haberleri... Gaziantep'te 1 evden hırsızlık ve 1 gasp olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'te 1 evden hırsızlık ve 1 gasp olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, 1 evden hırsızlık ve 1 gasp olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kayıtları bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı