Son dakika haber! Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Son dakika haberleri... Gaziantep'te 1 evden hırsızlık ve 1 gasp olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 1 evden hırsızlık ve 1 gasp olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, 1 evden hırsızlık ve 1 gasp olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kayıtları bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı