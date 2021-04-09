Son dakika haber... Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret edildi
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Son dakika haber... Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haber... Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret edildi

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 176. yıldönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 176. yıldönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk de hazır bulundu.

Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı ve görevliler tarafından karşılandı. Kaymakam Çiçek, ziyarette yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri layıkıyla yerine getiren, kamu güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan başta ilçe emniyet mensuplarımız olmak üzere, emniyet teşkilatı mensuplarının 176. Yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Özellikle Korona virüs ile mücadele kapsamında almış olduğunuz görevlerde göstermiş olduğunuz özveri, çaba ve fedakarlık içinde teşekkür ediyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi de rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, bundan sonra terör ve şehit haberlerinin olmadığı hiçbir polisimizin burnunun bile kanamadığı, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı ve görevliler, "Görevimizi ifa ederken bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Hasan Çiçek'e Emniyet teşkilatımız adına teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Son dakika haber... Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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