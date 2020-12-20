Son dakika haber! Polis evinde ölü bulundu
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Son dakika haber! Polis evinde ölü bulundu

20.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:30
Son dakika haber! Polis evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Adana'da bir polis memuru evinde ölü bulundu.

Adana'da bir polis memuru evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Murat A. sabah saatlerinde İstanbul'da yaşayan eşine "seni çok yalnız bıraktım, ben evdeyim anahtarı da doğalgaz sayacının üzerine bırakıyorum, yalnız sen gel" yazılı mesaj attı. Bunun üzerine eşi de İstanbul'da olduğu için yakın bir arkadaşına bu mesajı atıp evi kontrol etmelerini istedi. Arkadaşı eve gidip doğalgaz sayacının üzerindeki anahtarı alıp içeri girdiğinde polisi kanlar içinde buldu. Hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin karnından ateşli silahla vurularak öldüğünü tespit etti.

Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis yaptığı ilk çalışmada meslektaşlarının intihar etmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan incelemenin ardından cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis memurunun kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. - ADANA

Son dakika haber! Polis evinde ölü bulundu
Son dakika haber! Polis evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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