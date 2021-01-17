Polis Eminönü'ndeki canları unutmadı

FATİH'te polis , sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada aç kalan kuşların yanı sıra kedi ve köpekleri unutmayarak onları besledi.

Fatih ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan köpek ve kediler için temin ettikleri mamaları sokaklarda yerleştirdi. Ekipler, gün boyu aralıklarla sevimli dostları severek karınlarını doyurdu. Kedi ve köpeklerin yanı sıra aç kalan kuşları da unutmayan ekipler, Eminönü Meydanı'nda hafta içi ziyaretçiler tarafından buğday atılarak karınları doyurulan güvercinleri de besledi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı