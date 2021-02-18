Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı

18.02.2021 18:22 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:27
Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı

Son dakika haberlerine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan telefonlarla  'uzay' yazdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatıkları çalışmada Pazarcık ilçesinde 6 iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu satıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan iş yerlerinde yapılan aramalarda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan telefonlara el koyan ekipler M.Y., M.K., T.T., C.T., A.İ.Y. ve E.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polis de Türkiye'nin uzay programına destek vermek amacıyla kaçak cep telefonlarıyla 'uzay' yazdı.


Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı
Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı
Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı
Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Özge Özder Hülya Avşar Emina Jahovic İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 18:34:27. #1.16#
title