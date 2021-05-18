Son dakika haber | Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 26 bin 123 lira para cezası

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 27 şüpheliye toplamda 26 Bin 123 TL cezai işlem uygulandı.