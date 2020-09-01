Son dakika haber! Polis ekipleri yeni kayıt yapan üniversite öğrencilerini bilgilendirdi Gelen son dakika haberlerine göre Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencileri bilgilendirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrenciler, kazandığı bölüme kaydığını yaptırmak için aileleriyle Balkan Kongre Merkezi'ne geldi.

Burada stant açan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri, aileleri bilgilendirdi.

Ekipler, öğrencilere polis ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu ve çekinmeden başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Polis öğrencilere ve standı ziyaret edenlere ikramda bulundu.

Hem veliler hem de öğrenciler polis ekiplerinin bilgilendirmesinden memnun olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: AA