Son dakika haber! Polis ekipleri yeni kayıt yapan üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
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Son dakika haber! Polis ekipleri yeni kayıt yapan üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencileri bilgilendirdi.

Son dakika haber! Polis ekipleri yeni kayıt yapan üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
01.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:18

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrenciler, kazandığı bölüme kaydığını yaptırmak için aileleriyle Balkan Kongre Merkezi'ne geldi.

Burada stant açan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri, aileleri bilgilendirdi.

Ekipler, öğrencilere polis ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu ve çekinmeden başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Polis öğrencilere ve standı ziyaret edenlere ikramda bulundu.

Hem veliler hem de öğrenciler polis ekiplerinin bilgilendirmesinden memnun olduklarını ifade ettiler.

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Kaynak: AA

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