Son dakika haber... Polis ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda megafonla uyardı Son dakika haberine göre Polis ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda megafonla uyardı Korona virüs vakalarının yeniden artması ile beraber İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetim uyarıları kapsamında, Kayseri'de de polis ekipleri vatandaşları araç megafonundan uyardı.

Polis ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda megafonla uyardı KAYSERİ - Korona virüs vakalarının yeniden artması ile beraber İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetim uyarıları kapsamında, Kayseri'de de polis ekipleri vatandaşları araç megafonundan uyardı. Son günlerde korona virüs vakalarında yeniden artış yaşanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde denetimlerini arttırdı. Kayseri'de de Cumhuriyet Meydanı'nda denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri vatandaşlara megafonla anons yaparken, vatandaşların kurallara uyarak maskelerini taktıkları gözlerden kaçmadı. Kaynak: İHA