Son dakika haber | Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber | Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

19.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:05
Son dakika haber | Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haber... Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan M.Ç., isimli şahıstan 3 parça halinde 3.70 gram bonzai ve Y.K., isimli şahıstan 13 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken M.Ç., isimli şahsa uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 7 bin TL para cezası ile 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Öte yandan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.S., isimli şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber | Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Aslıhan Karalar Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Cüneyt Çakır Halis Özkahya Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:13:10. #1.15#
title