Son dakika haber | Polis ekipleri, Şişli'de denetim yaptı
Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de, polis ekipleri araç ve şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Şişli'de, polis ekipleri araç ve şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kuştepe Mahallesi'nin farklı noktalarında uygulama yaptı.
Uygulama kapsamında şüpheli araçlar arandı. Polis ekipleri, kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk