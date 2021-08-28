Son dakika haber | Polis ekipleri, Şişli'de denetim yaptı
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Son dakika haber | Polis ekipleri, Şişli'de denetim yaptı

Son dakika haber | Polis ekipleri, Şişli'de denetim yaptı
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de, polis ekipleri araç ve şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şişli'de, polis ekipleri araç ve şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kuştepe Mahallesi'nin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında şüpheli araçlar arandı. Polis ekipleri, kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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