Son dakika haber! Polis ekipleri ilçede KADES uygulamasını tanıttı
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Son dakika haber! Polis ekipleri ilçede KADES uygulamasını tanıttı

19.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:19
Son dakika haber! Polis ekipleri ilçede KADES uygulamasını tanıttı

Son dakika haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesine kadına ve aile içi şiddete karşı uyarının yer aldığı bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesine kadına ve aile içi şiddete karşı uyarının yer aldığı bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kadına ve aile içi şiddete karşı uyarının yer aldığı bilgilendirme broşürü dağıttı.

İlçenin çeşitli noktalarında vatandaşlara İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince broşür dağıtılarak, Kadına Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Polisler ekipleri kişinin, eşine, çocuklarına, anne ve babasına, kardeşlerine ve akrabalarına yönelik uyguladığı saldırgan davranışların aile içi şiddet olduğunu, KADES'in, aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda bir tuşla 155 Polis Çağrı Merkezine ulaşılmasını ve olay yerine ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı. - KARABÜK

Son dakika haber! Polis ekipleri ilçede KADES uygulamasını tanıttı
Son dakika haber! Polis ekipleri ilçede KADES uygulamasını tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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