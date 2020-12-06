Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı
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Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı

06.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:53

Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı Beşiktaş'ta kısıtlama denetimleri devam ediyor Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar bugün de boş kaldı.

Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı

Beşiktaş'ta kısıtlama denetimleri devam ediyor

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar bugün de boş kaldı. Denetimlere devam eden polis ekipleri, İETT otobüsünde ve araçlarda izin belgesi kontrolü yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde Cuma günü saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İnsanların yoğun olarak kullandığı Balmumcu Kavşağı'nda ise, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Ekipler, araçları tek tek durdurup izin belgelerinin olup olmadığına baktı. Otobüsteki vatandaşların da izin belgeleri kontrol edildi. Kısıtlamadan muaf olanlar ve izin belgesi bulunanlar denetim noktalarından geçti.

Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı
Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı
Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı
Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı
Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı
Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

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