Son dakika haber | Polis eğitim merkezlerine alınacak 8 bin öğrenci için ön başvurular 8 Aralık'ta başlıyor

Son dakika gündem haberi... EMNİYET Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) alınacak 8 bin öğrenci için ön başvuruların 8-21 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) alınacak 8 bin öğrenci için ön başvuruların 8-21 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren POMEM'in, önlisans ve lisans mezunu adayların başvurularını önümüzdeki günlerde kabul edeceği bildirildi. 27'nci dönem polis meslek eğitim için POMEM'lere önlisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği belirtilerek, "Önlisans ve lisans mezunları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecek. 2'nci dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin öğrenciden oluşacak. Ön başvurular 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı'na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek" denildi.

KPSS ŞARTI ARANACAK01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olan adayların başvuru yapabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adaylarda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00 ve üzeri puan; şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48,00 ve üzeri puan, önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65,00 ve üzeri puan; şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 52,00 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava ilişkin giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı