Son dakika haber! Polis bu defa aşı için durdurdu
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Son dakika haber! Polis bu defa aşı için durdurdu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... Polis bu defa aşı için durdurdu Polis noktasında kurulan stantta yolculara aşıları yapıldı Türkiye'de koronavirüs aşı olma oranı en düşük iller arasında yer alan Şanlıurfa'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, durdurdukları araçtaki yolcu ve sürücülere normalde yaptıkları gibi ceza kesmek yerine...

Polis bu defa aşı için durdurdu

Polis noktasında kurulan stantta yolculara aşıları yapıldı

ŞANLIURFA - Türkiye'de koronavirüs aşı olma oranı en düşük iller arasında yer alan Şanlıurfa'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, durdurdukları araçtaki yolcu ve sürücülere normalde yaptıkları gibi ceza kesmek yerine bu defa aşı yaptırdı. Uygulama sürücü ve yolcular tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları araçtaki yolcu ve sürücülere uygulama noktasında kurulan stantta aşı olma imkanı sundu. Maske kontrolü yapan polisler, vatandaşları İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta aşı olmaya davet etti. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan çalışmaya yolcular da yoğun ilgi gösterdi. Araçtan inen yolcular, çadıra geçerek eksik olan korona virüs aşılarını yaptırdı.

Uygulamadan memnun olduklarını söyleyen yolcu ve sürücüler, aşı olmayan herkesin en kısa zamanda aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Son dakika haber! Polis bu defa aşı için durdurdu
Son dakika haber! Polis bu defa aşı için durdurdu
Son dakika haber! Polis bu defa aşı için durdurdu
Son dakika haber! Polis bu defa aşı için durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

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