Son dakika haber: Polis bile şaşırdı, krem kutusundan uyuşturucu çıktı
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Son dakika haber: Polis bile şaşırdı, krem kutusundan uyuşturucu çıktı

Son dakika haber: Polis bile şaşırdı, krem kutusundan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil, polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada, gizli bir bölmeden çıkartılan krem kutusu içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, dün gece sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Kısa süre sonra bir sokakta yakalanan araçta polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Gerçekleşen aramada, O.A. idaresindeki otomobilin alt tarafında bulunan bir gizli bölmede krem kutusu bulundu. Krem kutusunun içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, aracın değişik bölmelerinde de bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü O.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Son dakika haber: Polis bile şaşırdı, krem kutusundan uyuşturucu çıktı
Son dakika haber: Polis bile şaşırdı, krem kutusundan uyuşturucu çıktı
Son dakika haber: Polis bile şaşırdı, krem kutusundan uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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