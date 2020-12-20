Son dakika haberleri: Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı
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Son dakika haberleri: Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı

20.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:32

Son dakika haberleri... Kayseri'de polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı.

Kayseri'de polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, 07 TZ 258 plakalı Renault marka otomobil, devriye halinde olan bir polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği otomobilin içindeki O.Y. ve M.K., otomobilden inerek sanayi içerisinde kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar ekiplerin çalışmaları neticesinde 6032. Sokak içerisinde yakalanırken, otomobil sürücüsü O.Y.'nin ehliyetinin olmadığı ve cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Ayrıca yakalanan şahısların üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi.

Yakalanan O.Y. ve M.K. gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı
Son dakika haberleri: Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı
Son dakika haberleri: Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı
Son dakika haberleri: Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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