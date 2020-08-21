Son dakika haber: Polis, adamı ipten aldı
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Son dakika haber: Polis, adamı ipten aldı

Gelen son dakika haberine göre Polis, adamı ipten aldı -Adana'da parktaki bir ağaca ip asıp intihar etmek isteyen bir kişi, ikna edilerek kurtarıldı Adana'da parktaki bir ağaca ip asıp intihar etmek isteyen bir kişi, son anda polis tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

21.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:29

Polis, adamı ipten aldı

-Adana'da parktaki bir ağaca ip asıp intihar etmek isteyen bir kişi, ikna edilerek kurtarıldı

ADANA - Adana'da parktaki bir ağaca ip asıp intihar etmek isteyen bir kişi, son anda polis tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy parkında meydana geldi. İddiaya göre, Şahin B, yanında getirdiği iple, parktaki bir ağaca kendini asarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağacın altına koyduğu sandalyenin üzerine çıkan Şahin B.,ipi boğazına geçirip intihar etmek isterken olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre polise direnen şahıs, sonunda ikna oldu. Polis, ipi keserek şahsı sandalyeden indirdi. Ağaçtaki ipi de kesti. Alkollü olduğu ve parklarda yaşadığı öne sürülen Şahin B. ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

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Son dakika haber: Polis, adamı ipten aldı

Kaynak: İHA

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