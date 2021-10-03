Polatlı'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
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Polatlı'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Polatlı'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

ANKARA (İHA) - - Polatlı'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçan firari şüpheli aranıyor.

Olay saat 16.30 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altay Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Volkan S. henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu şüpheli yanında bulundurduğu bıçakla Volkan S.'yi kalbinden bıçaklayarak kaçtı. Volkan S.'nin yere yığıldığı gören çevredeki vatandaşlar hemen hastaneye götürdü. Doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Volkan S. yaşamını yitirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polatlı'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Polatlı'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Polatlı'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Polatlı'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
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