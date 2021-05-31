Son dakika: PKK/YPG'li teröristler, sivillerin üzerine ateş açtı: 4 yaralı
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Son dakika: PKK/YPG'li teröristler, sivillerin üzerine ateş açtı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre - PKK/YPG'li teröristler, sivillerin üzerine ateş açtı: 4 yaralı Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'nin Halep kırsalında yer alan Münbiç'te kendilerini protesto eden sivil halkın üzerine ateş açması sonucu 4 sivil yaralandı.

- PKK/YPG'li teröristler, sivillerin üzerine ateş açtı: 4 yaralı

MÜNBİÇ - Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'nin Halep kırsalında yer alan Münbiç'te kendilerini protesto eden sivil halkın üzerine ateş açması sonucu 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kırsalında yer alan ve Fırat Nehri'nin 30 kilometre batısında bulunan Münbiç'te yaşayan sivil halk, terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri ve çocukları zorla silah altına almasını protesto etti. Protestolar nedeniyle tüm şehirdeki dükkanlar kapatıldı. Terör örgütüne karşı yürüyüş yapan kalabalığı dağıtmak üzere PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu 4 sivil yaralandı. Yerel kaynaklar, yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu aktarırken, öğle saatlerinde başlayan protestoların geç saatlere kadar devam ettiğini ifade etti.

Son dakika: PKK/YPG'li teröristler, sivillerin üzerine ateş açtı: 4 yaralı
Son dakika: PKK/YPG'li teröristler, sivillerin üzerine ateş açtı: 4 yaralı
Son dakika: PKK/YPG'li teröristler, sivillerin üzerine ateş açtı: 4 yaralı
Son dakika: PKK/YPG'li teröristler, sivillerin üzerine ateş açtı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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