Son dakika haber | PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

10.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:45
Son dakika haber | PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP'li Gebze Belediyesi Meclis üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP'li Gebze Belediyesi Meclis üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan yargılanan Gebze Belediyesi Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin Kurum'un tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine CHP'li meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Bülent Ersoy Aleyna Tilki Hakan Yılmaz
Spor Can Bartu Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cinayet Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 22:46:49. #1.16#
title