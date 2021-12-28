Son dakika haberleri! Şırnak'ta Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin operasyonu

ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit J.Er Selçuk Şahin" Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 516 personel 43 operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA

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