Son dakika haber | PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
16.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:32
Son dakika gündem haberi... PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay