Son dakika haber | PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Son dakika haber | PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

16.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:32
Son dakika haber | PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda

Son dakika gündem haberi... PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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