Son dakika haber... PKK propagandasından tutuklandı Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Aziz Ş. (55) polis tarafından yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Aziz Ş. (55) polis tarafından yakalandı. Aziz Ş., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan aranması olan Aziz Ş.'nin saklandığı adresi tespit etti. İlçe merkezideki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Aziz Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Aziz Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA