Son dakika haber... PKK propagandasından tutuklandı
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Son dakika haber... PKK propagandasından tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Aziz Ş. (55) polis tarafından yakalandı.

Son dakika haber... PKK propagandasından tutuklandı
13.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:03

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Aziz Ş. (55) polis tarafından yakalandı. Aziz Ş., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan aranması olan Aziz Ş.'nin saklandığı adresi tespit etti. İlçe merkezideki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Aziz Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Aziz Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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