Son dakika haber | PKK'NIN KAÇIRDIĞI ÇOCUKLARDA 33. BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ; GÖRMEZ AİLESİ DE EVLADINA KAVUŞTU

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Görmez ailesi de evladına kavuştu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda dün terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 örgüt mensubundan biri olan H.İ.Görmez, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. 13 Mart 2020'de HDP il binası önüne gelerek oğulları için oturma eylemine başlayan Mehmet ve Özlem Görmez, buluşmada duygu dolu anlar yaşadı.

33 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Mehmet ve Özlem Görmez, oğullarına kavuşmada emeği geçenlere teşekkür ederken, bu buluşmayla, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlayan ve 238 ailenin sürdürdüğü evlat nöbetinde, çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

DİYARBAKIR(DHA)