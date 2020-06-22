Son dakika haber: PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti'li Mercan'ın davasında karar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti'li Mercan'ın davasında karar

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce katledilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Kemal Polat'a, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Son dakika haber: PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti'li Mercan'ın davasında karar
22.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:37

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce katledilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Kemal Polat'a, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Polat ve avukatları ile Mercan'ın eşi Mehtap ve kız kardeşi Öznur Mercan da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "Kilit" isimli gizli tanığın ifadesinde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin sanık Kemal Polat olduğunu ileri sürdüğüne yer verildi.

Kıyafetlerde DNA kalıntısı ve atış artıkları tespit edildi

Gizli tanık "Kilit"in, sanık Polat saldırıyı gerçekleştirirken üzerinde bayan hırkası ve pardesü bulunduğu yönündeki iddialarının da yer aldığı mütalaada, şunları kaydedildi:

"Saldırıdan sonra sanığın evinde yapılan aramada bulunan bu kıyafetlerden birinde sanığa ait DNA kalıntılarına, diğerinden ise atış artıklarına rastlanılmıştır. Sanığın birbiriyle çelişen beyanlarda bulunması, iddiayı destekler tanık beyanları, verdiği ifadelerin bilgi edinmelerine başvurulan kişilerin ifadeleriyle çelişmesi, yine olaydan bir gün sonra elde edilen telsiz görüşmelerinde eylemin PKK terör örgütü adına gerçekleştirildiği hususunun belirtilmesi neticesinde sanığın PKK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında silahlı ve ideolojik eğitim alarak Lice'ye geldiği, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiğinin sabit olduğu tespit edilmiştir."

Sanık Polat, suçsuz olduğunu iddia ederek, üzerine atılı suçlardan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mercan'ın eşi Mehtap ve kız kardeşi Öznur Mercan, şikayetlerinin devam ettiğini ve olayın faillerinin cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Polat'ın "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile Mercan'a karşı "Tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca sanık Polat "Ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, 30 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Son dakika haber: PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti'li Mercan'ın davasında karar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 15:23:03. #1.15#
title