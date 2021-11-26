Son dakika haber: PKK'lı teröriste 53 yıl hapis cezası

VAN (DHA) - VAN'da Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edildiği saldırının faillerinden olan Pkk'lı terörist R.B., 53 yıl 28 ay 80 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gürpınar ilçesi kırsalında 14 Eylül 2018'de PKK'lı teröristlerin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda yaralı ele geçirilen terörist R.B. hakkında açılan davanın karar duruşması, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'Suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yargılanan sanık R.B. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı ise salonda hazır bulundu.

Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık R.B. 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'hürriyeti tahdit', 'öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürme', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin birliği ile ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 53 yıl 28 ay 80 gün hapis ve 7 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri

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