Son dakika haber | PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.