Son dakika haber! PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı
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Son dakika haber! PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı

15.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:00
Son dakika haber! PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre MARDİN'de polisin PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda havan rampası, dürbünü ve havan mühimmatı ile yakalanan 1 terör örgütü üyesi gözaltına alındı .

MARDİN'de polisin PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda havan rampası, dürbünü ve havan mühimmatı ile yakalanan 1 terör örgütü üyesi gözaltına alındı . Teröristin, metropollerde eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı tespit edildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki bir eve saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu terörist gözaltına alındı. Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen teröristin kaldığı evde yapılan aramada, 1 havan rampası ve dürbünü, 4 adet 60 mm'lik havan mühimmatı ele geçirildi.  Teröristin, metropollerde eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı belirlendi. 


Son dakika haber! PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı
Son dakika haber! PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı
Son dakika haber! PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı
Son dakika haber! PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

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