Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheliyi adresinde operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; terör örgütünü simgeleyen 2 bez parçası, 2 av tüfeği, 10 av tüfeği kartuşu, 1 kama ve 2 cep telefonu ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN