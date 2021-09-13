Son dakika haber... PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusuna MİT ve TSK'dan ortak operasyon

PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı Mehmet Emin Ekinci, MİT ve Tsk'nın Irak kuzeyindeki ortak operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın koordineli operasyonunda, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci hedef alındı. Örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibat ve intikallerini koordine eden ve 2020 yılında örgütün üst yönetiminin özel talimatıyla Gara'da görevlendirilen Ekinci, ortak operasyonda etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından hedefe yönelik gerçekleştirilen özel operasyonlar nedeniyle korunaklı alanlardan ayrılamayan üst düzey PKK/KCK yöneticilerinin, eylem gücü neredeyse bitme noktasına gelen örgütü bir arada tutabilmek ve alt kadrolar ile irtibat kurabilmek için güvenilir isimlere bel bağladığı belirtildi. Bu nedenle örgüt içinde kritik görevlere yönelik düzenlenen bu tip operasyonların, örgütün intikal ve irtibat kanallarını koparttığı gibi örgüt kadroları arasındaki çözülmeyi de hızlandırdığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri