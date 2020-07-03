HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber... Piyasalarda gün ortası

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 116.887,93 puan oldu.

Son dakika haber... Piyasalarda gün ortası
03.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:32

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 116.887,93 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,83 puan değer kaybetti. Dün 116.907,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 407,84 puan ve yüzde 0,35 artarak 117.315,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 116.592,08 ve en yüksek 117.391,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Karsan Otomotiv, Odaş Elektrik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.774,54 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,53, bileşik getirisi yüzde 9,76 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,2450 ve dolar/yen paritesi 107,47 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8540 liradan, avro 7,6990 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.774,54 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,77 düşüşle 42,43 dolardan işlem görüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Ekonomi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar Ekonomi
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Ekonomi
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti Ekonomi
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Ekonomi
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Ekonomi
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 56 kişi yaralandı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 56 kişi yaralandı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Emmanuel Macron Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Cenk Eren Seda Sayan Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Milli Karar Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Piyasalarda gün ortası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 13:57:01. #1.14#
title