HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber! Piyasalarda gün ortası

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 116.062,65 puan oldu.

Son dakika haber! Piyasalarda gün ortası
23.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 116.062,65 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 872,60 puan değer kazandı. Dün 115.190,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 550,93 puan ve yüzde 0,48 artarak 115.740,98 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 115.555,15 ve en yüksek 116,233,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 1,20, teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 267'si yükseldi, 115'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D) Karsan Otomotiv, Trabzonspor, Garanti Bankası ve Şekerbank oldu.

Altının onsu 1.756,80 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1297, sterlin/dolar paritesi 1,2462 ve dolar/yen paritesi 107,06 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8590 liradan, avro 7,7440 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,12 artışla 1.756,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,96 artışla 43,87 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Ekonomi
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Ekonomi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi Ekonomi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Ekonomi
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Piyasalarda gün ortası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 13:52:37. #1.14#
title