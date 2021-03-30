Son dakika haber... PİYASALAR-Dolar 8.26 lira, euro 9.73 lira, sterlin 11.39 lirada
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Son dakika haber... PİYASALAR-Dolar 8.26 lira, euro 9.73 lira, sterlin 11.39 lirada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... PİYASALAR-Dolar 8.26 lira, euro 9.73 lira, sterlin 11.39 lirada

Gelen son dakika haberine göre Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, dolardaki artışı destekliyor.

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Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, dolardaki artışı destekliyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,382 ve 1,398 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.75 artışla 1,392.57 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1884 lira ve en yüksek 8.2886 lirayı gördükten sonra, 8.26 – 8.27 lira aralığında,euro en düşük 9.6398 lira ve en yüksek 9.7620 lirayı gördükten sonra, 9.73– 9.74 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2785 lira ve en yüksek 11.4249 lirayı gördükten sonra 11.39 – 11.40 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17602 - 1.17742 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17625 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "BIST 100 Endeksi'nde dün hisse ve sektörel hareketlere bağlı olarak yukarı yönlü bir hareket izlesek de işlem hacmi son zamanların en düşük seviyelerinden birinde kalarak bu yükselişi desteklemedi. 

"Teknik göstergelerin zayıf seyrini koruduğu endekste dün de bahsettiğimiz gibi tarihi zirveden 1,256 seviyesine kadar olan düşüşün geri dönüşünde yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,384 ilk önemli destek olup, bu seviyenin altında olacak kapanışlar aşağı yönlü baskıyı artırarak ilk kademede 1359 ve devamında 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1,294 ile önceki dibin de bulunduğu 1,256 aralığının yeniden test edilmesine neden olabilir. Yukarıda ise 1,412 ve 1,423 ilk kademede izlediğimiz önemli dirençler konumunda."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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