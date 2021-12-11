Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz için cenaze töreni düzenlendi (2) - Haberler
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Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz için cenaze töreni düzenlendi (2)

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün (23) cenazesi, memleketi Nevşehir'in Alacaşar köyünde toprağa verildi.

NEVŞEHİR (AA) - Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün (23) cenazesi, memleketi Nevşehir'in Alacaşar köyünde toprağa verildi.

Şehit Aksöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari Yüksekova'dan hava yoluyla helallik alınması için İstanbul'daki baba evine, ardından Alacaşar köyüne getirildi.

Şehit Aksöz için öğle vakti Aşağı Mahalle Camisi'nde tören düzenlendi.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz için cenaze töreni düzenlendi (2)

Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz için cenaze töreni düzenlendi (2)

Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz için cenaze töreni düzenlendi (2)

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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