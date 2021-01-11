Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

11.01.2021 15:12 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:16
Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri... YALOVA'da polis ekipleri, yaptıkları 2 ayrı operasyonda pirinç çuvalı ile bal tenekesine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

YALOVA'da polis ekipleri, yaptıkları 2 ayrı operasyonda pirinç çuvalı ile bal tenekesine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele' kapsamında madde sevkiyatı yapacaklarını tespit ettikleri iki  adrese operasyon düzenledi. İki ayrı operasyonda  A.A., S.P. ve V.Y adlı şüpheliler yakalanarak

gözaltına alındı.

BAL TENEKESİNE ÖZEL DÜZENEK

 A.A. ve S.P.'nin evinde yapılan aramalarda pirinç torbaları içerisinde gizlenerek özel olarak hazırlanmış 200 paket halinde toplam 109 kilo 750 gram eroin maddesi; V.Y.'nin evinde ise özel düzenek ile hazırlanmış bal tenekelerinin içerisine gizlenmiş 118 paket halinde  82 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. İki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 192 kilogram 150 gram eroin maddesine el konulurken, 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandılar.


Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Pirinç çuvalı ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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