Son dakika haber: Pınarhisar'dan yangın bölgesindeki besicilere yem ve balya desteği

Son dakika gündem haberi: Pınarhisar Belediyesince yangın bölgesindeki besicilere yem ve balya desteği verildi.

Pınarhisar Belediyesince yangın bölgesindeki besicilere yem ve balya desteği verildi.

Belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyasına ilçe merkezi ve köylerdeki çiftçiler, yem ve saman balyası bağışladı.

Belediye ekiplerince toplanan yem ve saman balyaları Antalya'daki besicilere teslim edilmek üzere gönderildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yangın bölgesindeki yaraların sarılması için Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları düzenlendiğini belirtti.

Yardım tırlarının yola çıktığını ifade eden Talay, "Yoğun desteklerini esirgemeyen, elini taşın altına koyan tüm hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte olunca biz çok güçlüyüz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop