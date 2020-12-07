Son dakika haber: Pınarhisar Belediyesinden iş yeri kapanan esnafa kira desteği
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Son dakika haber: Pınarhisar Belediyesinden iş yeri kapanan esnafa kira desteği

07.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:02
Son dakika haber: Pınarhisar Belediyesinden iş yeri kapanan esnafa kira desteği

Son dakika haberlerine göre Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatmak zorunda kalan belediyeye ait iş yerlerindeki esnaftan aralık ayında kira alınmayacağını bildirdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatmak zorunda kalan belediyeye ait iş yerlerindeki esnaftan aralık ayında kira alınmayacağını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm vatandaşların zor günler geçirdiğini belirtti.

Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağına inandığını ifade eden Talay, Pınarhisar Belediyesi olarak belediyeye ait 64 iş yerindeki esnaftan bir ay kira alınmayacağını bildirdi.

Toplam 50 bin liralık kira bedelinin esnafın cebinde kalmasını sağladıklarını aktaran Talay, şunları kaydetti:

"Rabbimin izniyle en kısa sürede daha güzel günlerde, daha iyi şartlarda bir araya geleceğiz. Her zaman esnafımızın ve emekçilerimizin yanında olamaya gayret gösteriyoruz. Bir ve beraber olursak bu zor günler daha çabuk aşılacaktır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu zor günleri daha kolay aşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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