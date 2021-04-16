Son dakika haber | Pınar Karşıyaka'ya koronavirüs ertelemesi
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Son dakika haber | Pınar Karşıyaka'ya koronavirüs ertelemesi

Son dakika haber | Pınar Karşıyaka'ya koronavirüs ertelemesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka'nın yarın deplasmanda OGM Ormanspor'la oynanması gereken maçı yeşil-kırmızılı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka'nın yarın deplasmanda OGM Ormanspor'la oynanması gereken maçı yeşil-kırmızılı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Karşıyak Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "17 Nisan Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta OGM Ormanspor karşılaşması Covid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. OGM Ormanspor da rakibine geçmiş olsun dileğinde  bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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