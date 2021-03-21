Pınar Karşıyaka'da 3 pozitif vaka
ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 3'e yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 3'e yükseldi. Kulüp açıklamasında, 19 Mart Cuma günü yapılan testlerde 1 sporcu ve 1 antrenörün PCR testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi. Bu kişilerin izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Pınar Karşıyaka'da geçen haftaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçından önce de 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Yeşil-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 7 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı. İzmir temsilcisinde DJ Kennedy de Anadolu Efes önünde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı