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Son dakika haber... Pınar Karşıyaka, Alex Tyus transferini açıkladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Son dakika haber... Pınar Karşıyaka, Alex Tyus transferini açıkladı

Son dakika haber: ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Alex Tyus'un transferini açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Alex Tyus'un transferini açıkladı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD asıllı İsrailli oyuncu Alex Tyus'un sezon sonuna kadar yeşil-kırmızılı takımda forma giyeceği belirtildi.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev alabilen Tyus, Türkiye'de daha önce Anadolu Efes ve Galatasaray'da da forma giydi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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