Son dakika haber: Pınar Karşıyaka, Akil Mitchell'ı transfer etti
Edinilen son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyuncu Akil Mitchell'ı kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyuncu Akil Mitchell'ı kadrosuna kattı.
Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 yaşındaki atletik uzun Akil Mitchell, önümüzdeki sezon Pınar Karşıyaka'mızın formasını terletecek." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz