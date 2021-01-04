Son dakika haber... Pınar Gültekin davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor (4)

AVUKAT EPÖZDEMİR: REDDİ HAKİM İSTEDİK

Duruşmanın ardından açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Ailenin talebi üzerine, mahkemenin tarafsızlığına gölge düştüğü gerekçesiyle reddi hakim istedik. Bunu somutlaştırırken de birçok gerekçemiz vardı. Bu talepten sonra mahkeme yalnızca tutukluluk incelemesi hakkında bir karar verebilir. Onun dışındaki işlemlere geçilemediği için sadece bir tanık dinlenebildi. Sanki yargılanan bu hunharca cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı ve ona yardım eden Mertcan Avcı değil de Pınar Gültekin'miş gibi algı oluşturuluyor. Bu cinayet meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Cinayetin sonrasını planlamış, dört gün boyunca saklanmış, telefonu üç parçaya ayırmış, sim kartı kırmış, olay yerini planlamış ancak bunlara rağmen cezai ehliyet raporu istendi ve cezai ehliyetinin tam olduğunu gösteren rapor geldi. Keşif mahallinde, cinayet mahallindeki koşullar sağlanamadı. Sanık Mertcan Avcı'yı aklamaya çalışılan bir bilirkişi raporu tanzim edildi. Biz de keşfin tespitlerini polis memurunun yapamayacağını, fizik veya kimya mühendislerinin bu raporu tanzim etmesi gerektiğini söyledik. İki defa Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi ve ölüm sebebi kesin olarak tanımlanamadığı için ya boğma ya da diri diri yakılma olarak açıklanıyor. Bunlara rağmen bir rapor daha talep ediliyor" ifadelerini kullandı.

'PINAR'IN BIÇAK SALLADIĞINI SÖYLEDİ'Gültekin'in iCloud şifresinin istenmesi için ABD'ye yazılan müzekkerenin duruşmaya katkısı olmayacağını savunan Epözdemir, "Karşı taraf soruşturma aşamasında para talep edildiğini söyledi ama mesaj çıkmadı. Kovuşturmada videosunun çekildiğini söyledi, video yok. Çapraz sorguda planlamadığını, tasarlamadığını ve öldürme niyetinin olmadığını söyledi. Pınar'ın ona bıçak salladığını ve o bıçağın da koluna geldikten sonra kendini kaybettiğini belirtti. Ancak doktor, onun bıçak yarası olmadığını açıkladı. Ortada haksız tahrik savunması bıçaklamayken, ABD'ye müzekkere yazıldı. Sanki yargılanan Avcı kardeşler değil de Pınar'mış gibi bir algı oluşturuldu. Dinlenen tanık ifadesi alırken yönlendiriliyor ve birden bire ifade değişiyor. Geldiğimiz noktada müvekkillerimiz, buradan adalet çıkacağını düşünmediği için heyeti reddettik. Sanki tanıklara haksız tahrik uygulamak için bir zorlama var" dedi.Baba Sıddık Gültekin de, "İlk defa kendimi sanık olarak buldum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum ve bu mahkemeden adalet çıkacağına inanmıyorum. Ben ölürüm ama bu davadan vazgeçmem. Adil bir yargılama istiyoruz. Başka Pınarlar ölmesin. Artık kızım geri gelmeyecek ama tek isteğimiz bu ülkede kadın cinayeti yaşanmasın" diye konuştu.

Tolga TAHÇI - Aykut KURT/ MUĞLA,



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI