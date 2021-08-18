Son dakika haber... Pilottan örnek davranış: Selzedelerin gönlünü fethetti
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Son dakika haber... Pilottan örnek davranış: Selzedelerin gönlünü fethetti

Son dakika haber... Pilottan örnek davranış: Selzedelerin gönlünü fethetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde görev alan emniyet müdürü pilot, hareketleri ve yardımseverliğiyle afetzedelerin gönlünü fethetti.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde görev alan emniyet müdürü pilot, hareketleri ve yardımseverliğiyle afetzedelerin gönlünü fethetti.

Karadeniz'in batısında etkili olan sel felaketi 10'larca vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgede özellikle Abana, Bozkurt, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde selin etkisi büyük olurken, bazı köyler ise haritadan silinme noktasına geldi.

Bölgede arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, karayolu ulaşımının olmadığı veya zor olduğu yerlere ise hala helikopterler ile erzak ve insan taşımacılığı yapılıyor. Bölgede görev yapan kahraman güvenlik güçlerinin çabaları da büyük takdir topluyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde çekildiği düşünülen görüntülerde sel bölgesinde görevli polis helikopterini kullanan emniyet müdürü bir pilot, helikopterden erzak indirilirken insan zincirine katılarak, erzakların hızlı bir şekilde nakliye edilmesine yardımcı oldu. Bu esnada kendisinden hastasını Türkeli ilçesini götürmesini isteyen vatandaşla da konuşan pilot, "Çatalzeytin'de ambulans bekliyor. Oraya hastanı götürebilirim. Türkeli'ye gitmesini istiyorsan oraya da götürürüm hiç sorun değil. Hatta hastanı şu anda buraya getirirsen şimdi giderken bile istediğin yere bırakırım" dedi.

Talepte bulunan vatandaş da pilotun durumu olumlu karşılamasının ardından helikopterdeki erzakların indirilmesini fırsat bilip hastasını evinden almaya gitti. - SİNOP

Son dakika haber... Pilottan örnek davranış: Selzedelerin gönlünü fethetti
Son dakika haber... Pilottan örnek davranış: Selzedelerin gönlünü fethetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı
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