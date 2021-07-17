Son dakika haber! PİKNİKTE SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİREN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULARAK ÖLDÜ

Bir son dakika haberine göre ADANA'da ailesiyle birlikte Seyhan Baraj Gölü'nde pikniğe giden Delil Fırat Atalay (9), serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

ADANA'da ailesiyle birlikte Seyhan Baraj Gölü'nde pikniğe giden Delil Fırat Atalay (9), serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde ailesiyle birlikte piknik yapmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen Delil Fırat Atalay (9), iddiaya göre serinlemek için göl kenarındaki sığ suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Atalay, derinliğin arttığı bölgeye sürüklenip gözden kayboldu. Yakınları Atalay'ı göremeyince itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sualtı polisleri, Atalay'ı sudan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Atalay, kurtarılamadı. Atalay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı