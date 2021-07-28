Son dakika haber: Pikniğe gittiler, ırmak suyunun yükselmesiyle mahsur kaldılar
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Son dakika haber: Pikniğe gittiler, ırmak suyunun yükselmesiyle mahsur kaldılar

Son dakika haber: Pikniğe gittiler, ırmak suyunun yükselmesiyle mahsur kaldılar
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MERSİN'in Tarsus ilçesinde piknik yaptıkları alanda, ırmak sularının bir anda yükselmesiyle mahsur kalan aileyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde piknik yaptıkları alanda, ırmak sularının bir anda yükselmesiyle mahsur kalan aileyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçede Keşbükü Irmağı yakınlarına piknik yapmak için giden kişiler, suların düşük seviyede oluşundan dolayı, karşı kıyıya geçti. Doğal ortamda piknik yapanlar, suların bir anda yükselmesiyle bulundukları noktada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 kişilik aileyi, halatlarla kurtardı. 


Son dakika haber: Pikniğe gittiler, ırmak suyunun yükselmesiyle mahsur kaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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